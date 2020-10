Auguri da Termoli a Milano per "Zuma": i 20 anni di Giuseppe Di Lena

TERMOLI. Con oggi sono 20 di anni per Giuseppe Di Lena (in arte Zuma ) per seguire la tua passione, creare musica e interpretarla, hai intrapreso un viaggio lungo e carico di speranze, da Termoli sei approdato a Milano, tanta fortuna per te da mamma Liana, tuo papà e Nicola, dalle nonne gli zii, i cugini, e tantissimi amici. Auguri a Giuseppe da parte della nostra redazione.