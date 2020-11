Una mattina speciale: «Tanti auguri a una mamma e a una donna unica»

TERMOLI. Una mattina speciale, in tutti i sensi, quella di oggi, specie per la signora Selvaggio: Marina compie 45 anni, per lei un messaggio di auguri dal compagno Luigi e dai figli Alessio e Stefano: «Che in questo giorno speciale, in un momento particolare, tu ci possa sentire ancora più vicini per darti tutto l'amore che abbiamo per te. Tanti auguri a una mamma e a una donna unica».