Benny D’Agostino compie 30 anni: augurissimi!

TERMOLI. Benny D’Agostino compie 30 anni, per lui questo messaggio di auguri: «Buon compleanno al nostro meraviglioso Benny, per i suoi 30 anni! Il giorno in cui sei nato hai portato tanta gioia nelle nostre vite e continui a portare quella stessa gioia e allegria ogni anno che passa... Auguri tesoro nostro da mamma e papà, dai tuoi nonni Italo e Giovina, dalla tua compagna Gianna e i meravigliosi ragazzi Mary, Claudio e Carla, da tua sorella Aurora, tuo cognato Francesco e dalla tua mitica nipotina Stefania, dagli zii Fabio, Lena, Gina, Massimo e Lucia e da tutti i tuoi cugini. Ti vogliamo bene».