Auguri

PORTOCANNONE. L'amministrazione comunale celebra i 70 anni di Nicola Musacchio, un pilastro della Comunità arbereshe.

«Oggi tutta Portocannone deve rendere omaggio ad un vero e proprio pilastro della nostra Comunità.

Il Consigliere Nicola Musacchio, Nicola il Vigile, Nikoij Uardja, (per gli amici, affettuosamente, solo UARDJA), oggi, in questo tempo sospeso e dilatato dal Covid, raggiunge il traguardo dei 70 anni!

Purtroppo non ci sarà possibile festeggiare compiutamente il suo compleanno con lui perché, com'è noto, nonostante le attenzioni e le precauzioni, Nicola e la sua famiglia si trovano in isolamento in quanto risultati positivi al tampone eseguito qualche giorno fa (rinnoviamo a loro, ed a tutti i nostri Concittadini che sono in questo momento nelle stesse condizioni, i migliori auguri di pronta guarigione)

Nella certezza che troveremo il sistema ed il tempo per far festa adeguatamente quando la criticità sarà rientrata, non ci resta quindi che stringerci in un ideale abbraccio a quest'uomo dal fare gentile e discreto , che con il suo costante ed insostituibile impegno, ci dà quotidianamente dimostrazione di cosa significhi essere un Rappresentante delle Istituzioni.

Auguri di cuore Nicò!

Il Sindaco ed il Gruppo Consiliare di Maggioranza».