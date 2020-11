Fiocco azzurro: è nato Giuseppe Pipoli

Auguri

MAFALDA. Fiocco azzurro all'ospedale San Pio di Vasto, è nato Giuseppe Pipoli. «Sandburg diceva che un neonato rappresenta il convincimento di Dio che il mondo debba continuare, impossibile dargli torto sopratutto in questo periodo atipico e surreale...saperti oggi al mondo è l'espressione vera della speranza che in fondo poi questo mondo non è così brutto perché ci dimostra ancora una volta la bellezza del miracolo della vita. Benvenuto in questo pazzo ma meraviglioso mondo Giuseppe e tanti auguri a mamma Erika e papà Franco, da Eliana e Diana!!!»