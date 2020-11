«Un messaggio speciale per i tuoi 40 anni», augurissimi a Marianna

TERMOLI. Dall'amica del cuore Piera Greco arriva un messaggio di buon compleanno a Marianna Difino: «Non ci sono parole per esprimere il legame che c'è tra noi, basta guardarci negli occhi e ci capiamo... Oggi raggiungi un traguardo importante: i tuoi 40 anni ed è per l'amica speciale che sei che ho deciso di farti gli auguri in un modo altrettanto speciale... Tvb tesoro mio... Con affetto Piera».