TERMOLI. Congratulazioni alla neo dottoressa Veronica Pinti per la sua laurea magistrale in Letteratura, filologia e linguistica italiana .La tesi"L' Odissea di Leonzio Pilato scelte traduttive nel primo libro dell 'Odissea" è stata discussa in videoconferenza da Termoli con l'ateneo di Torino. La famiglia e gli amici festeggiano il brillante risultato accademico conseguito con impegno e dedizione allo studio e augurano alla neo dottoressa un futuro ricco di soddisfazioni.