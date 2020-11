Compie 70 anni: augurissimi a Franco Scipioni

TERMOLI. Oggi il mitico Franco Scipioni, l'uomo che non conosce tempo e ha vissuto i suoi primi 70 anni contando ogni secondo, minuti e ore della sua vita, anche perché di mestiere è un orologiaio.

Per lui un giorno di festa in rispetto delle norme anti-Covid per il suo 70esimo compleanno, con tanto amore da parte della moglie Maria Grazia, i figli Sara e Fabio e i nipoti Giorgia, Lorenzo, Christian e Francesco.

Il figlio Fabio che ha seguito papà Franco nell'attività di famiglia ha per lui un messaggio carico di affetto: «Il tuo cuore, la tua forza e la tua saggezza ci hanno insegnato tante cose. Oggi in questo giorno speciale vogliamo dirti due cose importanti: grazie e ti vogliamo bene. Tu sei l'uomo che mi ha insegnato a sognare in grande e lavorare sodo per raggiungere i miei obbiettivi. Ti voglio bene papà».

A Franco l'uomo per tutte le ore un augurio speciale per i suoi 70 anni da Michele Trombetta e da Enzo Antonarelli, con le rispettive famiglie, oltre naturalmente alla redazione di Termolionline.