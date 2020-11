Antonio Marcone: da 36 anni nell'Arma dei Carabinieri

TERMOLI. «Oggi è un anniversario speciale: 36 anni di onorato servizio nell'Arma dei Carabinieri per Antonio Marcone, la professione che svolgi con passione e a cui continui a dare tanto con l'umanità, la lealtà e la bontà che ti caratterizzano e che mi rendono, ogni giorno, felice per averti al mio fianco. A te, dedico questi auguri, il mio amore, tutta me stessa. Lucia».