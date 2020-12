Auguri

URURI. Il consigliere alla cultura Emiliano Plescia lo aveva annunciato qualche mese fa che il Palazzo Greco, divenuto ormai biblioteca comunale poteva diventare anche lo scenario dove celebrare eventi importanti quali matrimoni. Ed è stato così. Ieri, nell’incantevole cornice offerta dal sontuoso palazzo, si sono uniti in matrimonio Maria e Giuseppe alla presenza dei testimoni, del sindaco e vicesindaco, tutti muniti di mascherina. A Maria e Giuseppe vanno gli auguri più sinceri e l’auspicio di una vita raggiante non soltanto perché hanno coronato il loro sogno d’amore in un periodo così difficile come la pandemia che stiamo vivendo ma anche per aver scelto una location importante per la storia di Ururi come il Palazzo Greco!