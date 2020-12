Confetti rossi in casa Galasso: augurissimi alla neo ingegnera Assunta

Auguri

PORTOCANNONE. Confetti rossi in casa Galasso, Assunta si è laureata all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna: «Un augurio speciale dalla mamma Antonietta, dal papà Nicolino, dalla nonna Assunta e dal fratello Giuseppe per la neo ingegnera Assunta Galasso che ha conseguito la laurea in Ingegneria Chimica.