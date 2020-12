Fiocco azzurro al Punto nascita: benvenuto Alessandro!

TERMOLI. Fiocco azzurro al Punto nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli: «Alle ore 2:30 del 5 dicembre 2020 per la gioia di mamma Antonella e papà Daniele, insieme alla sorella maggiore Asia e al fratellino Diego, è venuto al mondo Alessandro Pupillo, un bellissimo fagottino di 2,800 kg.

Un grazie particolare va al dottor Flocco e alla dottoressa Fiadino, per la loro professionalità impeccabile, insieme a tutta la loro equipe, fantastici tutti, che in questo grande giorno, nonostante il brutto periodo che stiamo vivendo non mi hanno mai lasciato sola. Un altro L113 è con noi».