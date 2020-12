Il giorno più atteso è arrivato: 18 anni per Nicole Lecce, auguri speciali

Auguri

COLLETORTO. 18 anni per Nicole Lecce: auguri speciali. Il giorno più atteso è arrivato. Con entusiasmo, grinta e determinazione la splendida Nicole Lecce compie i suoi diciotto anni. Con la sua famiglia e gli affetti più cari vive questo momento così importante in un tempo sospeso che non consente di organizzare una grande festa... ma è solo un rinvio. I migliori auguri di buon compleanno, con immenso amore, da mamma Tina e papà Lorenzo, dalla sorella Vittoria, dai nonni, dagli zii, parenti, compari e amici con un pensiero molto speciale, dal profondo del cuore, dal tuo Vincenzo.