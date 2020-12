Aurora D'Ercole compie 6 anni: augurissimi

TERMOLI. Aurora D'Ercole compie 6 anni, per lei questo messaggio di auguri: “Ti auguriamo una giornata ricca di amore e felicità e che tutti i tuoi desideri di oggi possano presto trasformarsi in realtà. Non per essere sdolcinata, ma sei veramente la figlia migliore del mondo. Non posso immaginare la mia vita senza di te, mamma ti voglio tanto bene".