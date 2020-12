Attilio della Pietra si è laureato, auguri dal Molise alla Campania

Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L’amicizia non ha confini, è un assioma noto, ma oggi viene confortato e certificato dal messaggio di auguri che parte dal Molise e raggiunge la Campania. Si è laureato in Studi internazionali alla Università degli Studi Orientale di Napoli Attilio della Pietra. Per lui, che ama il Molise, questo pensiero: «Oggi è un giorno speciale, in questo 2020 imprevedibile e pieno di difficoltà al novantesimo arriva una bellissima notizia la tua laurea! Tanti auguri Attilio che questo sia il primo di un lungo percorso ricco di soddisfazioni e i tuoi amici Gianni, Domenico e Alessandro ti fanno i loro più sinceri auguri! Ad maiora amico nostro! PS: pensavamo che ti avrebbero dato la pensione.... E invece.... Ci hai stupito! Ancora auguri di cuore.