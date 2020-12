TERMOLI. Confetti rossi per Marica Ruggiero: Brillante laurea in MSc of Finance con 110 e lode presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano. Il messaggio di auguri della famiglia: “Goditi questo momento straordinario, unico ed indimenticabile. Custodisci queste emozioni nel tuo cuore. Sei il nostro orgoglio. Ad maiora semper Auguri Dottoressa".

Congratulazioni anche da Termolionline.