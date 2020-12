TERMOLI. Confetti rossi per Luca Scrascia, che si è laureato con 110 e lode all'Università commerciale Bocconi di Milano nel corso di laurea magistrale in Economics and Management og Government and International Organizations. Il messaggio di auguri è della sorella Giulia: «Auguri a Luca Scrascia per il brillante risultato conseguito per la sua laurea magistrale. 110 e lode per i suoi successi ❤️❤️».