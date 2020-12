Confetti rossi in casa Staniscia, ​Alessia si è brillantemente laureata in Matematica

CAMPOMARINO. Confetti rossi in casa Staniscia. Alessia si è brillantemente laureata presso l'Universita degli studi "La Sapienza di Roma. Ha conseguito la laurea in Matematica.discutendo la tesi: "L'incompletezza dell'aritmetica di Peano e il teorema di Matijasevic". Auguri dai genitori Alfonso e Anna, dalla sorella Vanessa dai parenti e da tanti amici. La tesi è stata discussa on line. Felicitazioni anche da parte della nostra redazione.