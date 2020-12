Auguri

MONTECILFONE. Fra e Max si sposano! Da Candida Stellato: «Se l’amore è follia, il matrimonio è una camicia di forza! E se dopo quasi un quarto di secolo insieme avete deciso di convolare a giuste nozze, prevedo che subito dopo la firma del vostro sì, qualcun altro apporrà, prontamente, una bella firma per donarvi un Tso rigenerante! Certe cose gli amici non dovrebbero mai farle, sposarsi ad esempio, perché in un secondo ci palesano una triste verità: siamo diventati grandi, adulti (forse)...

Ma ormai, vittime della vostra follia, avete deciso e non posso non augurarvi che questo sia per voi l'inizio di un nuovo meraviglioso cammino insieme, dove non manchi mai la gioia contagiosa che avevate a quattordici anni e la passionale volontà di proseguire quello che avete costruito assieme fino ad ora, regalandovi Giacomo. Che questo sia l'inizio di un nuovo ed appassionante capitolo della vostra vita.

Vi voglio bene, tanto!»