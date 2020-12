​Buon compleanno don Luigi Mastrodomenico

Auguri

BASSO MOLISE. Buon compleanno A don Luigi Mastrodomenico.

«Giovanni Paolo II diceva: "La preghiera crea il sacerdote e il sacerdote si crea attraverso la preghiera"; oggi, in occasione del tuo compleanno, è la comunità pastorale Santa Croce di Magliano, Bonefro, San Giuliano di Puglia, Colletorto che si stringe intorno al Pastore, lodando e ringraziando Dio per il dono che sei e prega per te! Tanti auguri don!»