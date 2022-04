Grazie Leonarda

TERMOLI. Con questo articolo desideriamo elogiare e ringraziare una grandissima guerriera.

All’inizio del percorso avemmo dubbi e diffidenza, poi dissolti man mano, ha saputo stendere le sue mani e avvolgerci nel suo immenso cuore e darci tutto il suo amore e calore, ci ha sempre guidati sia in vicinanza che in lontananza anche con le tempeste che si abbattevano violentemente, non ci ha mai abbandonati e lei come un super eroe arrivava sempre anche virtualmente ma arrivava, e questa piccola grande eroe si chiama anzi il suo nome è Leonarda Suriano.

Una donna che conosciuta con un programma chiamato Pippi (ringraziamo anche tutti coloro che ne sono coinvolti) per la bellissima occasione che ci hanno dato e tutto quello che hanno fatto, ma tornando dalla nostra beniamina da un cuore enorme, ma non perché lo diciamo noi, poiché in questi anni l’abbiamo potuta conoscere e nel suo lavoro lei dà anima e corpo e crede veramente in quello che fa.

Negli incontri che facevamo e specialmente quando si metteva coi bambini a fare i compiti, a educarli su come comportarsi in futuro e in tutto quello che comporta il lavoro di una educatrice non abbiamo mai visto in lei comportamenti autoritari, ma sempre l'amore di una vera madre e il crederci davvero.

I suoi occhi sempre pieni di entusiasmo, con questo vogliamo ringraziarla per tutto il tempo che ci ha dedicato e di tutta la sua pazienza che ha dato, un abbraccio e un bacione immenso: la tua famiglia P. A. D. L. e figli.