Litigio al volante, «Avevo ragione ma ho esagerato, chiedo scusa»

TERMOLI. Buone notizie, come quelle che iscriviamo nei sommari dei nostri articoli, ma vorremmo farlo sinceramente molto più spesso.

Un lettore ci ha contattato per chiedere scusa a un signore dopo averci litigato in prossimità di una rotatoria, e per non essersi comportato bene, anche se aveva ragione.

Per ragioni di privacy rechiamo le sue iniziali, A. C.

«A volte avere ragione non basta. Bisogna anche comportarsi di conseguenza. È un po’ quello che mi è successo due giorni fa, e che mi ha spinto a scrivere questa lettera nella speranza che il signore in questione la legga e vi si riconosca.

Il 2 luglio, verso le 19, ci siamo “incontrati” alla rotonda di piazza del Papa. Forse è meglio dire scontrati, visto che abbiamo avuto un diverbio, dovuto al fatto che lui non ha rispettato la precedenza alla rotonda. Quando gli ho fatto notare quello che aveva fatto, mi ha risposto male. E io l’ho seguito, affiancato e gliene ho dette di ogni tipo.

Devo essere stato molto aggressivo, perché la moglie, che era con lui in macchina, si è spaventata e mi ha chiesto subito scusa.

Ecco, io sto scrivendo questa lettera per dire che mi dispiace del mio comportamento. Non volevo spaventare o intimidire nessuno. Ero solo stanco, nervoso, e l’ennesimo guidatore “distratto” che commette una scorrettezza ha scatenato il peggio di me.

Se il signore e sua moglie si riconoscono in questa lettera, sappiano che mi dispiace e che mi scuso. Avere ragione non basta, come dicevo all’inizio. Bisogna riuscire a mantenersi civili e rispettosi anche nelle circostanze più difficili. Soprattutto nelle circostanze più difficili.

Gridare, arrabbiarsi, inveire non serve, e non ci fa onore, nemmeno se abbiamo ragione».