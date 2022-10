Termoli 2016: Andrea Impicciatore in cifra tonda, ha segnato 100 gol

TERMOLI. Una partita da ricordare per Andrea Impicciatore, quella di domenica 9 ottobre contro la Pol. Roccaravindola. L’attaccante giallorosso, classe ’93 ha segnato la sua 100esima rete in carriera. Al centravanti vanno i complimenti della società, per aver raggiunto un traguardo così importante.





