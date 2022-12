Price cap e clima più mite, cala il prezzo del gas

TERMOLI. Per una volta i combinati disposti arridono alle tasche degli italiani.

Evidente il nesso causale tra l’introduzione del Price cap europeo sul gas e l’effetto calmiere provocato sui mercati, con la discesa delle tariffe di acquisto, che erano balzate del 1.500% in pochi mesi, passando da 20 euro al megawattora a 300, ora fissato come livello massimo a 180 euro, sempre molto di più, comunque, di quanto non fosse prima che la speculazione approfittasse della crisi internazionale.

In vigore dal prossimo 15 febbraio, il tetto comunitario ha avuto subito la logica conseguenza di abbassare i prezzi di acquisto dell’asset energetico, ma ci sono stati anche altri fattori che hanno contribuito a questa picchiata, che farà respirare i bilanci di aziende e famiglie nelle prossime settimane, con l’auspicio che sterilizzi fino all’effettivo ingresso nel mercato, come detto tra poco più di un mese e mezzo, possibili ulteriori rincari.

Certo, l’Unione europea avrebbe potuto e dovuto far prima, ma le spinte di alcuni Paesi, recalcitranti tuttora, tanto da non avallare questa scelta, hanno impedito che Bruxelles potesse agire tempestivamente.

Negli ultimi giorni il prezzo del gas è sceso del 30%, approfittando anche di condizioni meteo più favorevoli e un diverso livello di approvvigionamento, tra fonti rinnovabili e Gas naturale liquido, oltre a un calo della domanda.

Come viene riferito da portali specializzati, «Il gas naturale europeo costa meno grazie a importazioni di Gnl quasi record e scorte più piene del normale che hanno ulteriormente attenuato le preoccupazioni sull’offerta.

Inoltre, lo stoccaggio di gas europeo è pieno per circa l’83%, al di sopra della media stagionale quinquennale, mostrano i dati di Gas Infrastructure Europe».

Il fattore climatico resta sempre una variabile discriminante, le previsioni nel medio periodo indicano che le temperature miti potranno accompagnarci anche nel nuovo anno e tutto questo è sinonimo di risparmio sul consumo di metri cubi e dei relativi oneri nella bolletta. Respiriamo.