La catena di solidarietà non si spezza mai, i nostri lettori ritrovano il deambulatore rubato a Lucia

TERMOLI. La catena di solidarietà di Termolionline non si spezza mai. Solo pochi giorni fa abbiamo contribuito a far emergere le disponibilità su affitti di lungo periodo per gli operatori sanitari, infermieri e Oss, con l’obiettivo di sgravarli dal pendolarismo, che in Molise non è proprio salutare.

Di oggi, appena qualche giorno dopo la notizia del furto del deambulatore, che abbiamo pubblicato lunedì scorso, il recupero dell’utilissimo supporto per un’anziana a cui era stato rubato nell’androne condominiale.

Terzo episodio in poche ore che aveva come protagonista un anziano con problemi di mobilità o disabilità.

Un furto che non è passato inosservato e oggi pomeriggio ben due sono stati i lettori che ci hanno segnalato la presenza del presunto deambulatore sottratto alla pensionata, nell’area dell’ex istituto Nautico, ahinoi sempre più in degrado (quanti appelli vi abbiamo speso).

Ovviamente, subito abbiamo contattato la persona che aveva dato notizia del furto di lunedì scorso, mentre nel frattempo il deambulatore era stato portato alla vicina sede del Sae 112, per metterlo al sicuro. Nel giro di nemmeno due ore, coi giusti contatti e l’altrettanto pregiata buona azione, la signora Lucia, questo il suo nome, è rientrata in possesso del sostegno mobile, a cui mancava solo un cestino. Ma il grosso è stato recuperato.

«Il deambulatore è tornato alla signora Lucia, ne manca una parte, un cestino contenitore, ma è felice. Un vivo ringraziamento a chi ha contribuito a farle riavere un oggetto a lei molto utile, grazie!»

Siamo anche noi soddisfatti di aver contribuito a questo lieto fine.