A Petacciato compaiono i nuovi segnali e i dissuasori di velocità

PETACCIATO. Dopo aver rifatto segnaletica orizzontale e verticale, sono stati posizionati i dissuasori di velocità in via Napoli e in via Adriatico.

Ora tocca a noi automobilisti:

- Evitiamo di occupare parcheggi riservati ai diversamente abili;

- evitiamo di occupare parcheggi riservati ai medici di base;

Rispettiamo le regole basilari per una comune convivenza. Ne trarremo vantaggi tutti.