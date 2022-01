Presepe vivente in sicurezza: il gran finale a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Oggi arrivo dei Re magi con il cammello ad arricchire il presepe vivente a San Martino in Pensilis. Arrivo previsto per le 17:20 con partenza dal muraglione.

Sarà consentito l'accesso di massimo 20 persone ogni 15 minuti con mascherina e Green pass rafforzato previa prenotazione al numero 348.7307919 oppure on line al seguente link .

«Con grande emozione stasera si concluderà questa prima edizione del presepe vivente.

Che sia la prima di tante.

Un enorme e sincero ringraziamento a tutti coloro che ne hanno permesso la realizzazione, grazie per il vostro impegno, il vostro lavoro, la vostra dedizione, per il tempo prezioso sottratto alle vostre famiglie in un momento storico così difficile.

Grazie a tutti i figuranti, con il vostro contributo e la vostra partecipazione avete reso eccezionale questa prima edizione del presepe vivente.

Grazie all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari (Molise), Mariangela Sforza per aver vigilato e fatto sì che tutto si svolgesse in piena sicurezza con tanta professionalità.

Grazie a tutti coloro che, in vari modi, hanno permesso che la Sacra Rappresentazione riuscisse al meglio.

Grazie ad Antonio Sassano, Angelo Minieri, Giuseppe Macro, Gianni Verlengia, Giovannino Saracino, Vincenzo Di Bello.

E un ringraziamento particolare va a Mario Di Benedetto, al cuore pulsante di questo presepe vivente, all'artefice, alla mente, a colui che nonostante le mille difficoltà non si è mai fermato.

Avete donato alla nostra Comunità momenti di magia, di serenità, di gioia in un periodo storico così difficile come quello che stiamo vivendo.

Grazie.

L'Amministrazione comunale dà appuntamento a stasera augurando a tutti un Buon anno e un arrivederci alla prossima edizione».