Screening anti-Covid a Petacciato su alunni e personale scolastico

PETACCIATO. L'Amministrazione Comunale di Petacciato ha attivato uno screening su base volontaria e del tutto gratuita rivolto alla popolazione scolastica (alunni, insegnanti e personale Ata) frequentante le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. I tamponi saranno eseguiti in Modalità drive-through nel parcheggio antistante la scuola in via Tremiti, domani, venerdì 7 gennaio dalle ore 14 alle ore 19

Lo screening è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Petacciato con età superiore ai 3 anni e con le seguenti esclusioni:

• chiunque abbia già in atto sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;

• sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

• sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta;

• sia attualmente in quarantena o in isolamento;

• chiunque abbia già programmato una data per un tampone molecolare presso Asrem.

Per la partecipazione allo screening occorre munirsi e presentarsi con il modulo già compilato, scaricabile dal sito o dalla pagina Facebook del Comune.

Il modulo sarà fatto girare anche tramite i rappresentanti di classe.