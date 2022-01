Annullata la prima Pasquetta di quartiere a Sant'Alfonso

TERMOLI. Doveva essere il gran finale del cartellone natalizio del comitato Sant'Alfonso, purtroppo la pandemia ha impedito il prosieguo del calendario allestito con tanta passione. Per cui ieri e oggi annullati tutti gli eventi, dall'esposizione di auto e moto d'epoca alla Pasquetta di quartiere, arrivederci a un altro momento coi gruppi "Aum Aum!", "Tradizioni Amiche" e "Terzo Millennio". nonché col gruppo musicale Vocal Band.

Il presidente del comitato di quartiere, Gianfranco Cannarsa, a nome di tutti i soci e dell’intero direttivo, ringrazia tutti coloro che hanno dato disponibilità e partecipato agli eventi natalizi, nonché ringrazia anche i gruppi e le associazioni che non possono esibirsi e organizzare le iniziative in calendario in questi giorni.