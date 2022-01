L'ultimo saluto a Nicola Iadanza, il ricordo degli amici

TERMOLI. Gli amici si stringono attorno alla famiglia Iadanza per la scomparsa, a 71 anni, di Nicola, che improvvisamente ha lasciato la vita terrena. «Un carissimo e fraterno amico a cui ci legano tanti bellissimi episodi e aneddoti divertentissimi – ha ricordato Michele Trombetta - l'ultima volta che ci siamo visti è stata la vigilia di Natale nel pomeriggio e con lui prima di scambiarci gli auguri di rito ci siamo fatti assieme ad altri amici comuni diversi strusci su e giù per il corso Nazionale, ridendo, scherzando facendo un po'di gossip casereccio e tante risate, poi raccontandoci come avremmo passato menù compreso. Con Nicolino non ti annoiavi mai, sempre pronto alla battuta un vero uomo di compagnia. Chi può dimenticare quei conviviali nelle domeniche caldissime di agosto sulla spiaggia litorale Nord all'altezza dell'ex Hotel Glower, tavolate pazzesche, le risate con lui, Gennaro e Flavio, chiunque passava da quella parte non poteva non fermarsi ed immortalare la scena, mentre lo stesso Nicolino li invitava a bere e mangiare insieme, era davvero uno spasso d'uomo.

Nicolino era un mattatore anche al bar del porto di Felice al Porto, lui come diciamo noi a Termoli spesso faceva sempre carte. Tra gli amici più cari, Nicolino Aprile, Elio Cupido, Antonio Scardapane, Antonio Marinucci, ma anche tanti altri.

Ricordo in uno dei nostri ultimi incontri ci avevi parlato con entusiasmo anche dei preparativi che stavate facendo tu e Tonia per le nozze del tuo figliolo. Penso anche al dolore che stanno attraversando la tua adorata moglie e i tuoi stupendi figli, ci mancherai molto di più di quanto si possa immaginare, la terra davvero ti sia lieve. Le più sentite condoglianze a tutta la tua famiglia da parte della nostra redazione ma in particolar modo da me, mia moglie Milena ed Enrica, ciao Nicolino e per questa volta posso anche gridare Forza Juve, uno dei tuoi grandi amori dopo la tua famiglia e Termoli».

I funerali hanno luogo alle 15.30 alla chiesa San Francesco partendo dalla casa funeraria Bavota.