"Don’t look up": la satira ambientalista che entusiasma gli scienziati

Impersonando due astronomi del Michigan State University, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence scoprono che una cometa si sta dirigendo verso la terra. Calcolandone la traiettoria si rendono conto che colpirà in pieno il pianeta distruggendo, entro sei mesi, tutte le forme di vita in esso presenti. Convinti che l’umanità abbia le tecnologie e le risorse per poter deviare la traiettoria del corpo celeste, tentano in tutti i modi di farsi prendere seriamente dalla popolazione. Il nuovo film, in onda su Netflix, è una satira fantascientifica che mette in evidenza la grande difficoltà della società nel riconoscere e affrontare il cambiamento climatico.

Il film non è passato inosservato al mondo accademico, tanto che gli scienziati reali del Michigan State University hanno espresso il loro giudizio su alcune delle scene clou della pellicola.

“Don’t look up è un’ovvia metafora sul clima e sulla nostra mancanza di azione collettiva – ha detto Jeremy Bassis, professore associato di scienze e ingegneria – Mette in risalto una perfetta esasperazione per il fatto che nessuno stia ascoltando gli scienziati. Ma alla fine dove la metafora fallisce, e dove noi possiamo portare speranza, è che noi scienziati e membri della comunità non siamo attori impotenti. Noi non dobbiamo aspettare accordi nazionali o internazionali. Possiamo invece lavorare con le comunità locali per sviluppare piani di mitigazione e adattamento per evitare alcuni dei peggiori effetti del cambiamento climatico – ha continuato il professor Bassis – non abbiamo bisogno di aspettare impotenti fino a quando riusciremo a trovare un modo per agire tutti assieme. La maggior parte dei nostri adattamenti all’innalzarsi del livello del mare, infatti, sta avvenendo su scala locale e regionale. Gli scienziati devono impegnarsi con i legislatori per essere sicuri di porsi le giuste domande per supportare le decisioni che vengono prese oggi.” E chi meglio del geofisico Jeremy Bassis può formulare le domande giuste? L’oggetto di studio del professore, infatti, riguarda la risposta delle calotte glaciali e dei ghiacciai ai cambiamenti climatici. Grazie al suo lavoro siamo riusciti a capire perché la disintegrazione dei ghiacciai sta avvenendo in modo più veloce di quanto previsto in precedenza.

“In ‘Don’t look up’ persino una catastrofe planetaria incombente, l’arrivo di una cometa in rotta di collisione sulla terra – ha dichiarato Julia Cole, professoressa presso il Dipartimento delle Scienze Ambientali e della Terra dell’Università del Michigan- non è abbastanza per superare gli interessi di breve termine dei politici, dei media e dell’avidità umana. Alla fine a perdere è il pianeta. Ma diversamente dal film, con il cambiamento climatico c’è ancora speranza: sappiamo come risolvere questo problema. I disastri climatici degli anni passati – incendi, inondazioni, tempeste, ondate di calore – hanno reso cristallino a tutti che il cambiamento climatico non è più un rischio futuro. È una catastrofe multiforme attuale che richiede azione globale. È passato il tempo per iniziare a prendere sul serio il taglio dei combustibili fossili, prima che il problema diventi troppo grande per essere risolto.”

Julia Cole è una scienziata paleo-ambientale interdisciplinare con al suo attivo più di 80 pubblicazioni, sulle più importanti riviste scientifiche, riguardanti il recente e rapido cambiamento climatico. La professoressa insegna materie come il cambiamento climatico, la scienza oceanica e la comunicazione scientifica. “Le lezioni di questo film sul cambiamento climatico – ha proseguito la Cole – non sono nuove, ma ci ricordano un punto chiave: la scienza è inequivocabile, perciò credici. La cooperazione internazionale è un dovere, non possiamo risolvere il problema da soli. Dobbiamo fare attenzione nel continuare a parlare di soluzioni semplici; tecnologie collaudate, come le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, possono farci fare molta strada ma dobbiamo continuare ad innovare. Il nuovo anno mi ricorda che il 2022 celebra il 30esimo anniversario del Trattato Internazionale in cui le nazioni del mondo si accordarono per lavorare assieme per combattere il pericoloso cambiamento climatico. Da allora abbiamo quasi raddoppiato l’ammontare di diossido di carbonio prodotto dall’uomo nell’atmosfera – avverte la scienziata - Come in ‘Don’t look up’ il ritardo ha reso il problema molto più difficile da risolvere. Io però continuo a pensare che lo possiamo risolvere, ma abbiamo tantissimo lavoro da fare.”

“Il film è divertente da vedere – ha affermato con entusiasmo Jonathan Overpeck, preside della Scuola dell’Ambiente e della sostenibilità dell’Università del Michigan – ma il suo messaggio è estremamente serio. Il cambiamento climatico è una minaccia planetaria su cui noi tutti dobbiamo agire velocemente per riuscire a fermarla. La scienza è chiara e abbiamo le soluzioni a portata di mano, ma abbiamo la necessità di trovare il coraggio politico di agire velocemente.” Il campo di ricerca e di studio del professor Overpeck è ad ampio raggio; è un esperto paleoclimatologo, che si interessa di approfondire le proprie conoscenze sulle interazioni clima - vegetazione, condizioni climatiche e meteorologiche estreme, innalzamento del livello del mare, impatto del cambiamento climatico e le varie soluzioni per affrontarlo. Ha scritto autorevoli rapporti per il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici del 2007 e del 2014. “Mentre il cambiamento climatico non minaccia di far scomparire tutta la vita sul pianeta, certamente mette a repentaglio molte vite, mezzi di sostentamento, economie, comunità e biodiversità globale in molti modi reali. Aspettare ad agire per risolvere una crisi planetaria come il cambiamento climatico può aggravare enormemente i costi per tutti noi – ha chiosato Overpeck – il film mette anche in evidenza come i politici, le convinzioni politiche, gli interessi particolari e alcuni media tentino attivamente di distrarre o distogliere le persone normali, i cittadini, dall’’acquisire una comprensione scientifica che è fondamentale. Ignorare la scienza – avverte lo studioso – può mettere gli individui, le comunità e persino l’intero pianeta in pericolo".

“Gli sconvolgimenti climatici globali sono ovunque guardiamo e stanno avendo un impatto sulla salute pubblica – ha detto Trish Koman, assistente ricercatore in Scienze della Salute Ambientale presso la Scuola di Salute Pubblica – Nel 2021 negli Stati Uniti ci sono stati oltre 18 disastri legati al clima che sono costati più di 1 miliardo di dollari ciascuno e hanno avuto un impatto negativo sulla salute umana, in particolare per i bambini e altre popolazioni vulnerabili. Dobbiamo lavorare tutti insieme per prenderci cura del clima, che è il nostro supporto vitale.” La dottoressa Koman è responsabile del programma di ricerca della facoltà presso il College of Engineering Multidisciplinary Design Program. Il gruppo di ricerca da lei guidato ha recentemente mappato l’impatto dell’esposizione al fumo degli incendi boschivi in California e il peso che dovranno sopportare le comunità del Michigan a seguito del cambiamento climatico.

“Questo film si occupa di una seria minaccia alla Terra – ha dichiarato Patrick Seitzer, professore di ricerca dell’Università del Michigan – l’impatto sulla superficie terrestre di un asteroide della grandezza di quello che uccise i dinosauri. Esiste veramente un Ufficio di Coordinazione della Difesa Planetaria della NASA. Io mi auguro che una risposta reale a tale minaccia verrebbe trattata in modo molto differente. La tecnica di osservazione è corretta, ossia scattare foto multiple della cometa nel tempo e tracciare l’orbita.” Il professor Seitzer effettua ricerche nel Programma di Consapevolezza della Situazione Spaziale (Space Situational Awareness, SSA) e negli Studi Ottici dei Detriti Orbitali.

Fonte: https://phys.org/news/2022-01-dont-real-world-scientists-comment-movie.amp