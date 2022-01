Più luce alla piazzetta Chico Mendes

LARINO. Torna alla ribalta il giovane Donato Barone, attivista politico, vicino ai gruppi di opposizione, con cui era stato candidato alle scorse elezioni amministrative. «Le questioni del nostro amato paese continuano Impeccabili e sempre puntuali.

La questione posta al centro dell'attenzione è la piazzetta "Chico Mendes" in via Santi Martiri, fortemente voluta dall'amministrazione Notarangelo. Purtroppo attualmente la piazzetta è stata abbandonata, e per un lungo periodo soggetta a chiusura per la presenza di Eternit nelle vicinanze dell'area. Per 3 anni, non è stata usata e valorizzata come meritava. In questi anni è stato solo risolto il problema dell'Eternit, quindi, rimessa in sicurezza. Ma, la cosa che mi lascia perplesso e dispiaciuto di questa zona è il fatto che è al buio. Questa amministrazione ha provveduto ad installare dei punti luce che permetterebbero la Piazzetta di essere illuminata e allo stesso tempo tenuta sotto controllo, ma all'appello manca un lampione da installare!

È composta da giochi per tutti i bambini che vorrebbero andarci stando al sicuro dalle macchine, un'area in tranquillità, unica ad avere l'altalena per i ragazzi diversamente abili. Come dicevo pocanzi, essa viene utilizzata ed usufruita non solo dai ragazzi di svariate età ma anche dalle mamme che durante i pomeriggi portano a giocare i loro bambini in una zona sicura ed attrezzata (ma che allo stesso tempo, mancano le panchine dove potersi sedere). Inoltre il contenitore dei rifiuti è stato buttato nel parco per via di incuria. I ragazzi nel weekend si ritrovano lì, usufruendo di un luogo lontano dai controlli e soprattutto senza illuminazione compromettendo la sicurezza di tutti. I minorenni e non solo, il più delle volte si ritrovano li bevendo alcolici, come birra, amari e liquori e spacciando anche! Questa cosa non va bene affatto. Bisogna intervenire il più presto possibile per risolvere questa situazione, portando le Forze dell'ordine a tenere sotto controllo l'intera area.

La mia domanda è questa: Come mai ad oggi non è ancora stato fatto il collegamento della corrente elettrica? Cosa impedisce di terminare i lavori in questa zona? Perché non si interviene? Sono domande a cui devono seguire risposte concrete e soddisfacenti a tutti i cittadini che aspettano di sapere la verità. Questo luogo porterebbe una certa vitalità e aggregazione. Chiedo all' amministrazione di intervenire al più presto possibile riportando il degno decoro di questa zona. Continuerò a vigilare come ho sempre fatto da 3 anni a questa parte su tutto il territorio Frentano stando dalla parte dei cittadini».