Alla chiesa di San Pietro preghiera diocesana per la pace

TERMOLI-LARINO. Si avvicina la giornata della pace. «È ormai tradizione nella nostra diocesi dedicare l’ultima domenica di Gennaio alla “Giornata per la Pace”, promossa dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e dall’Azione Cattolica. Ci ritroveremo per una Preghiera diocesana per la pace, domenica 30 gennaio, a Termoli, presso la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, alle ore 15.45. La celebrazione sarà presieduta dal nostro vescovo Gianfranco De Luca, e avrà come canovaccio di riflessione il messaggio di Papa Francesco per la pace 2022: Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura. In questo periodo storico così complesso, sentiamo l’esigenza di innalzare al Signore una preghiera per la pace che possa dare sollievo al nostro cuore, rinforzare la speranza e metterci in cammino senza paura.

Con questi sentimenti nel cuore, ci auguriamo che ogni realtà parrocchiale, ogni Movimento e Associazione possa essere presente con una rappresentanza nella parrocchia di S Pietro di Termoli. Per tutti, comunque, sarà possibile vivere questo momento attraverso il collegamento con i canali telematici indicati nella locandina in allegato. Nella consapevolezza che la pace è un bene di tutti, e che nelle nostre comunità sono presenti segni di “bene diffuso”, vorremmo estendere il nostro invito a quanti nel nostro territorio si occupano di pace e del bene comune. Un caro saluto nel Signore», il messaggio di Grazia Servillo, presidente della Consulta diocesana.