Un anno fa la morte di Dino ‘U’ Barese’ Di Luzio: lo speciale ricordo

TERMOLI. Oggi è giusto un anno dalla scomparsa di un personaggio molto conosciuto a Termoli, Dino Di Luzio meglio conosciuto come "Dine u' Barese": una persona davvero speciale, grande tifoso del Napoli, la maglia azzurra dei partenopei era la sua seconda pelle. Purtroppo, una lunga e dolorosa malattia, ce lo ha portato via troppo presto.

Chi non lo ricorda nel periodo Natalizio come una delle "The voice" al circolo 78 dove era addetto a tirare i numeri della tombolata? Chi vi scrive non può non ricordare lui come una gran brava persona. Lo conoscemmo a metà degli anni ‘70 appena tornammo da Milano. Lui era ambulante e girava per i vari mercati e in quel periodo anche noi lo facevamo. Con lui era facile entrare in sintonia: era altruista e gli piaceva molto conversare con la gente, del resto era anche il suo mestiere. Quanto mi mancano le nostre conversazioni, perché con lui si poteva parlare di tutto, non solo di calcio. Era una persona molto colta, conoscitore di parecchi campi di discussione. Dino era persona d'altri tempi.

Ad un anno dalla sua morte la sua assenza è ancora più assordante, come lo sarà anche per la sua famiglia, per la moglie e per i figlioli. Dino era un guerriero indomabile e persino la terribile malattia che lo ha scelto, suo malgrado, ha dovuto faticare parecchio prima di sconfiggerlo.

Lo vogliamo ricordare con un aneddoto divertente che faceva ridere di più lui nel suo parlare un italiano fornitissimo quando era chiamato a dare i numeri alla tombola. Dino aveva una leggera difficoltà nel pronunciare i numeri della trentina ed allora tutti coloro che partecipavano al gioco, noi compresi, quando si bloccava nella chiamata dei numeri ci preparavamo a puntare un numero dal 30 al 39 e poi, naturalmente, dopo l'uscita di questi scoppiavamo a ridere. Compreso lui, persona autoironica e speciale. Dino era un grande anche in questo.

Dino, ovunque tu sia, non dimenticare di salutarci Tonino Cruscioff, Armando Traini e Francesco Matassa. Ciao grane Dine u' Barese, non ti dimenticheremo mai.