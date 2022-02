Quando se ne va un amico: il ricordo di Michele Salome

TERMOLI. Perdere un amico con i tuoi stessi anni, una persona conosciuta nella tua città e facente parte di una famiglia stimata e per bene in città fa male: è un vuoto incredibile quello lasciato da Michele Salome, uno dei quattro stupendi fratelli Ottavio, Antonio e Giovanni anche loro grandi amici e con Antonio anche ex colleghi, con figli che hanno dato continuità alle nostre amicizie. Michele aveva tantissimi pregi: un carattere un poco chiuso, ma una estrema educazione, sempre disponibile con chi chiedeva un parere, un consiglio.

Chi vi scrive si ricorda molto bene di lui, anche come calciatore dalla tecnica e dall’eleganza innata, facente parte in quegli anni di una nidiata di giovani calciatori termolesi emergenti nel Termoli calcio, di cui fece parte anche il fratello Ottavio.

Il destino con Michele, costellato da una bellissima famiglia, non fu certo tenero, però lui caparbiamente lottò sempre come un leone non facendosi sopraffare dagli eventi negativi. Ora, per questo lungo periodo, ha sofferto di suo comunque avendo almeno vicino l'affetto dei suoi familiari i figli Andrea e Danilo, la nuora Valentina, i bei nipotini e i suoi amati fratelli.

Caro Michele, era diverso tempo che non ci vedevamo, nemmeno di sfuggita: peccato non essere riuscito a salutarti in vita, ma lo facciamo ora che hai preso la strada più lunga, ma che speriamo ti sia più lieve di quella terrena e sono certo che porterai anche lassù tra gli angeli un esempio del tuo di amore e della tua educazione che qui sulla terra è stato il tuo marchio di fabbrica.

Ciao Michele, sii felice perché adesso ritroverai soprattutto la persona che hai potuto amare e siamo certi che tu aspettavi con ansia questo momento, che pur ci rende tristi tutti noi che ti abbiamo conosciuto e apprezzato, sappiamo che potrà donarti dopo tanta tua sofferenza un momento finalmente di ritrovata serenità. Ciao Michele.

