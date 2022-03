In lutto il mondo del kung-fu: se ne va, a soli 61 anni, Ivan Vincenzi

TERMOLI. Carissimo amico Ivan Vincenzi, questa mattina la tristissima notizia arrivataci dall’Hospice di Larino della tua morte all’alba dei 61 anni ci ha davvero stravolti: certo chi ti conosceva bene e sapeva da tempo della tua bruttissima malattia, pur sperando sempre in un miracolo, si stava tristemente convincendo che prima o poi la stessa ci avrebbe colti. Appena saputo siamo rimasti 5 minuti bloccati e, davanti agli occhi, sono ripassati tutti i momenti da quando ci siamo visti per la prima volta, poco più che pischelli, tu e io appena appena più grande.

Era Giugno del 1978 appena 42 anni fa: io ero venuto al tuo paese, Petacciato, perché avevo conosciuto Milena, una delle tue amiche e compagne di scuola, e tu sei stato il primo amico che mi aveva presentato. Sempre sorridente e con un viso simpatico. Tra noi c’è stata subito empatia. Tu, poi, eri anche milanista come me e la cosa era anche meglio. Da quel giorno, ogni volta che c’incontravamo a Petacciato ma anche a Termoli, dove tu eri spesso vista la tua passione per la boxe e per le arti marziali che ti portavano a frequentare le palestre come istruttore, oppure quando venivi a trovare tuo fratello il grande chef Bobo Vincenzi e, ricordando anche il tuo illustre genitore Walter, sempre nel campo della ristorazione che ha fatto la storia e la leggenda a Termoli con il suo chioschetto.

Ogni nostro incontro era condito da sorrisi, pacche sulle spalle, tanta stima reciproca e battute sul calcio e sulle nostre vite. Era davvero piacevole condividere ogni circostanza con te. Tu animo buono, gentile e comprensivo e vi assicuro che non sono parole di retorica e circostanza, ma è solo verità e chi lo conosceva potrà confermare. Tu con il tuo sorriso e quella erre un po’ moscia oltre all’accento quasi nordico mischiato al petacciatese maccheronico, conquistavi tutti per simpatia.

Sapere oggi che non rincontreremo più quel sorriso, ci fa davvero molto male. Sono onorato di averti conosciuto, seppur per poco tempo. Tu avevi ancora molte cose da fare con tua moglie Rosanna, i tuoi adorabili figli e tutto il resto della famiglia e gli amici, ma il destino ha scelto per te un percorso diverso. Ciao Ivan, amico di molti e mio, spero solo che da oggi almeno le tue tante sofferenze che questa stronza di malattia che ti ha perseguitato per tutti questi anni, siano terminate. Tu da guerriero quale sei sempre stato, glielo hai reso molto più difficile e duro il sopraffarti definitivamente. Io e la tua amica Milena, la redazione di Termolionline si stringe commossa attorno a tua moglie Rosanna ai tuoi figli a voi tutti unendoci al dolore immenso che vi ha colpito.

