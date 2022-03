Lutto nel gruppo "U' Battellucce": è morto Franco Barile

TERMOLI. Il gruppo teatrale “U’ Battellucce” si stringe attorno alla famiglia Barile, per la scomparsa, a soli 62 anni, di Franco.

La notizia si è diffusa stamane. A ricordarlo, anche come componente dell’associazione, il nostro Michele Trombetta.

«Ragazzo splendido, uno che solo a guardarlo ti metteva di buon umore, la nostra amicizia è recente, prima ci conoscevamo con stima, solo più superficialmente, ma da quando ci siamo trovati entrambi insieme ad un‘altra cinquantina di amici uniti alla compagnia teatrale amatoriale “U’ Battellucce” con Franco è nata subito un’empatia naturale, lui sempre di buon umore che trasmetteva sempre a tutti gli altri, sempre pronto alla battuta, ottimo musicista e pure cantante. Memorabili le sue interpretazioni canore e recitative nei ruoli del Bravo di don Rodrigo assieme a Gaetano Chimisso, e di Fra Cristoforo nella commedia musicale i Promessi Sposi.

Gigante buono, anche nel nuovo lavoro che stavamo preparando, poi interrotto dalla pandemia, l’Odissea, non a caso era lui che ricopriva anche il ruolo del Ciclope “Nessuno”.

Carissimo Franco, la tua scomparsa oltre che lasciarci attoniti, ci fa piangere perché d’ora il giorno in cui dovessimo riprendere l’attività teatrale, sarà più come prima, quando abbiamo iniziato insieme tutti noi, il silenzio dettato dalla tua assenza sarà assordante.

Tornano alla mente le tue battute in dialetto milanese durante le prove dei Promessi sposi.

Un caloroso abbraccio a Iole, i figli Luigi e Chiara, a Rosanna ed Eduardo, davvero senza di te sarà tutta un‘altra tristissima storia, stringiamoci tutti assieme con il nostro mentore Nicolino Cannarsa per un grande abbraccio a te Franco e chi da oggi non potrà averti materialmente al proprio fianco, non solo la nostra compagnia, ma anche le comunità cattoliche di cui facevi parte e tutti i tanti che ti hanno voluto bene e te ne vorranno sempre».