Un mese dalla scomparsa di Francesco Capurso, il ricordo

TERMOLI. Siccome molti ancora oggi non hanno saputo che circa un mese fa è scomparso a Termoli una persona dal cuore davvero d’oro che ha fatto del suo altruismo, della sua bontà d’animo, una missione al servizio di chi soffre e non può godere appieno della bellezza della vita, vogliamo ricordarlo noi: parliamo di Francesco Capurso.

Suo figlio Gerry, tramite le nostre pagine, ha voluto ricordare la figura del suo papà: un uomo che ha sempre vissuto nel silenzio senza mai mettersi in mostra, quando magari avrebbe potuto farlo meritatamente, le sue dedizioni erano la sua famiglia, il lavoro da volontario (faceva parte dell’U.N.I.T.A.L.S.I.e dell’A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri ), non dimenticando nemmeno il fatto , ora qualcuno lo ricorderà meglio Francesco , che dai tempi di Don Michele Vincelli prima e poi con Don Silvio Piccoli è stato anche lo storico bigliettaio del Cinema Sant’Antonio.

Francesco è stato uno dei primi Volontari Ospedalieri di Termoli e ha prestato la sua opera per circa vent’anni fino a qualche anno fa, ponendosi con buon cuore accanto a chi era provato nel corpo e nello spirito, in un letto di ospedale. E lo faceva con compassione, con il sorriso, con gesti premurosi e semplici, magari porgendo semplicemente un bicchier d’acqua, perché l’ammalato si accorgesse che non era solo, che qualcuno aveva un pensiero per lui.

La sua è stata una presenza costante ed esortava gli altri volontari a fare altrettanto, con il suo inconfondibile modo testardo e di rimprovero, perché porsi accanto a chi soffre rappresentava la priorità su ogni cosa, un “cammino di carità”. Ma voleva un gran bene a tutti e ancor di più ai giovani volontari con cui gioiva, accompagnandoli nelle varie manifestazioni all’interno dell’ospedale.

Si dice che le cose preziose siano quelle più semplici e Francesco era un uomo semplice, ma con un cuore grande. Lo ringraziamo per esserci stato e lo porteremo sempre con noi. I figli Gerry e Lucia, il genero Pino e le nipoti Fabiana e Cristiana, lo ricordano con una Messa che sarà celebrata in Cattedrale da monsignor Gabriele Mascilongo sabato 12 marzo alle ore 18.