Addio allo storico barman termolese Franco Bontempo

Un altro personaggio che ha caratterizzato la storia termolese ci ha lasciati: ieri sera è volato in cielo Franco Bontempo, storico barman degli anni ‘ruggenti’ della nostra città.

Nato - lavorativamente parlando - dietro al bancone di un bar, non possiamo non ricordarne il volto solare, il sorriso accattivante e i modi da gentleman che conservava in ogni circostanza, anche quando era indaffarato a preparare caffè, cappuccini, o a servire una colazione o un aperitivo.

Uomo dalla battuta sempre pronta, era un vero mattatore, tanto da fungere da vero e proprio richiamo per la clientela termolese e non oltre ad avere una innata capacitò di risolvere, con prontezza, eventuali ‘inciampi’ sul lavoro.

Anche chi vi scrive era tra i suoi clienti e fan. A dimostrazione di quanto detto, vorrei ricordare un ‘simpatico’ episodio che lo aveva visto protagonista. Mi trovavo al tavolino del jolly bar insieme ad altri amici. Era una afosa serata estiva, la sete non ci dava pace e, per giunta, il nostro aperitivo preferito era terminato. Che fare? "Franco – gli dicemmo - abbiamo una sete fuori dal comune, trovaci qualcosa che ce la faccia passare!” Detto fatto, lui s'inventò, lì su due piedi, il famoso "Brecciolino", un cocktail che riuscì a dissetarci tutti divenendo, da allora, la nostra (e non solo nostra!) bevanda preferita.

Una carriera lunghissima - quella di Franco - iniziata giovanissimo al Micro Bar, all’epoca di proprietà di Eustachio Antonetti, per tutti Gustavo, e poi proseguita al Jolly Bar. Chi, avendo vissuto in quegli anni, potrà mai dimenticare i suoi ‘cappuccini schiumosi’’?

Ma franco non era solo un lavoratore ed un padre esemplare, aveva anche un notevole senso civico. Ci basti qui ricordare il suo essere diventato, in vecchiaia, uno dei ‘nonni vigili’ che tutti ricordiamo, con le immancabili palette, intenti a favorire l’attraversamento delle strisce pedonali di bambini e ragazzi all’uscita dalle scuole.

Franco, hai davvero segnato la storia di questa nostra città: a forza di tazzulelle e cafè, cornetti, cappuccini, aperitivi e stuzzichini e siamo sicuri che ora andrai a far godere della tua arte gli anche angeli.

Buon viaggio, Franco, amico di tutti noi.

Alla famiglia Bontempo le nostre più sentite condoglianze.

I funerali si terranno il 19 marzo ore 16.30 presso la chiesa S.S.Pietro e Paolo.

Galleria fotografica