Nuovo traguardo per Antonio Micozzi, Presidente Valtrigno Molise

TERMOLI. “Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni”. Con questa massima di Ralph Waldo Emerson, filosofo, scrittore, saggista e poeta statunitense vissuto nel XVII secolo, vogliamo rendere omaggio ad un amico sempre molto disponibile con tutti e soprattutto con noi, per un nuovo ed importante traguardo raggiunto con la solita caparbietà e volontà che da sempre lo contraddistingue soprattutto quando assieme ad i suoi validi collaboratori mettendosi a disposizione del prossimo: stiamo parlando di Antonio Micozzi Presidente della Odv Valtrigno Molise Ets Pubblica Assistenza e Protezione Civile con sede legale ed operativa a Termoli.

Dopo poco più di due anni dalla sua laurea in Scienze Giuridiche della Prevenzione e Sicurezza, Antonio ha concluso il Master di II livello in Disaster and Emergency Management – Civil Protection con il massimo dei voti. Una figura professionale “innovativa”, le cui capacità di valutazione degli scenari e del sapersi relazionare con i diversi soggetti coinvolti, gli possono consentire di operare proficuamente con Enti, Amministrazioni, Strutture ed Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio nelle attività di previsione e prevenzione, favorendo il loro coinvolgimento attivo e partecipativo nella gestione dell’emergenza.

Compito fondamentale delle Amministrazioni e delle Strutture Internazionali e Nazionali di Protezione Civile e quello di assicurare la sicurezza dei cittadini e garantire loro i servizi minimi essenziali. Per Antonio un augurio immenso con la speranza che possa essere uno splendido inizio di una brillante carriera, da parte anche della nostra redazione.