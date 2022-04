Un pensiero per Rita

TERMOLI. Se n'è andata in cielo a 79 anni, nella serata di ieri. Lutto in casa Scocchera-Sciarretta per la scomparsa di Margherita, che noi tutti affettuosamente chiamavamo Rita.

A darne l'annuncio le figlie Maria Concetta e Giusy, i generi Sandro e Toni, nonché i nipoti Giada, Giovanni e Carmen.

I funerali hanno luogo oggi pomeriggio, dalle 16, alla chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Un pensiero profondo da chi l'ha conosciuta e stimata, specialmente nel condominio "Cinzia" di via dei Castagni, 176. A Maria Concetta e Giusy e a tutti i familiari il cordoglio di Termolionline.