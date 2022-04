«Ti accolga il cielo, cara Marialaura», l'addio a soli 39 anni

BONEFRO. Si è spenta giovedì scorso a soli 39 anni, dopo un percorso di vita travagliato, al policlinico di Bari, Marialaura Iacurto. La sua ex compagna di classe e amica sincera, Sabrina Lallitto, “sindaka” di Casacalenda, ha voluto così ricordarla: «Ti accolga il cielo, cara Marialaura. Qui sarai sempre amata. L'estate della vita. Nel cammino della vita hai conosciuto stagioni difficili e di grande sofferenza. Sei andata avanti sempre e senza mai perderti d'animo anche negli inverni freddi del cuore. Hai mostrato con fierezza uno splendido sorriso e con coraggio hai affrontato i tuoi giorni. E ogni volta sei rinata, come fanno i fiori a primavera. Ti aspettavamo anche stavolta, forte e gentile, con la tua travolgente risata. Ma ci hai lasciati. Nell'estate della vita. Siamo tutti increduli e affranti dal dolore. Lasci un vuoto tra le persone che ti hanno amata e apprezzata e le comunità di Casacalenda e Bonefro si stringono in un ultimo abbraccio attorno a te, cercando un comune conforto».