Federico non ti dimenticheremo

TERMOLI. A soli 60 anni è salito in cielo Federico Gatta, era ricoverato all’ospedale Cardarelli, in Terapia intensiva.

Persona semplice e dalla simpatia unica, il nostro ricordo è legato anche al fratello Gino, amico fraterno.

Sempre con il sorriso e la battuta pronta.

Peccato che questa serenità il buon Federico non se l’è potuta godere per molto, perché è stato avversato da una malattia che ne ha condizionato l’esistenza, anche se aveva imparato a gestirla e a conviverci con una caparbietà invidiabile, che vi assicuriamo non è da tutti, grazie anche all’amore della sua famiglia, la splendida moglie Silvana, il figlio Lorenzo, che insieme ad Anna, non lo hanno mai lasciato solo un minuto, ma come anche le sorelle Pompea, Enza e il fratello Gino, col resto della famiglia.

L’ultima volta che lo abbiamo visto sereno e sorridente è stato una vigilia di Natale prima della pandemia nella solita festa che ogni anno si celebra all’officina meccanica di via Germania. Caro Federico, ora che sei volato in cielo speriamo tanto che la felicità che la vita terrena, ti ha negato da più di 30 anni possa tu ritrovarla insieme agli angeli del paradiso, perché uno come te che ha saputo sopportare con tanta pazienza e serenità tutta questa sofferenza che ti è piombata addosso, non può che essere un angelo e merita senza parole il paradiso.

Non ti dimenticheremo.

Alla famiglia di Federico Gatta la nostra redazione porge le più sentite condoglianze.

I funerali avranno luogo mercoledì alle 16.30, presso la parrocchia del Monte Carmelo.