Sale in cielo a 63 anni, addio a Leletta Limongi

TERMOLI. Anche Leletta Limongi ci ha lasciato, a soli 63 anni.

Imprenditrice, figlia di una famiglia molto conosciuta di imprenditori che hanno fatto la storia della nostra città, Leletta è salita in cielo prematuramente, sopraffatta da un male incurabile, sottraendola agli affetti più cari, come il marito Giancamillo, i figli Lorenzo e Larissa, il genero Alessio, Jessica e i nipotini.

Proprio qualche giorno fa abbiamo incontrato Giancamillo e gli abbiamo chiesto come stesse Leletta. Ha combattuto con tanta dignità, lei donna forte, battendosi con un coraggio leonino fino all’ultimo.

Sembra ancora ieri quando lei nella stamperia usciva dalle quinte e si metteva al servizio dei clienti per fare fotocopie, riproduzioni e altro.

Ora tornare lì, senza sentire il tono di voce marcato di Leletta non sarà la stessa cosa, pure per Giancamillo che non la lasciava mai sola soprattutto in questo ultimo periodo. Insomma in casa Chiozza, con la dipartita di Leletta, hanno perso un farò, una guida.

La redazione di Termolionline si stringe attorno al dolore della famiglia Chiozza.

I funerali hanno luogo oggi, alle 16.30, presso la chiesa di Sant’Antonio, partendo dalla casa Funeraria della ditta Bavota in via dei Roveri a Termoli.