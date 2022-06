Auguri lassù a Peppino Marinucci

TERMOLI. Oggi il nostro amico e grande vecchio Giuseppe Marinucci per gli amici meglio conosciuto come "Mussoline" avrebbe compiuto 88 anni con noi i suoi amici del porto turistico oggi sarebbe stata festa grande, purtroppo sono già passati 3 anni dalla tua scomparsa, e ancora non ci rassegniamo la tua assenza tra di noi e altamente rumorosa,

Auguroni ovunque tu sia Caro padre putativo di tutti noi Grande Peppino la tua esperienza, la tua saggezza, i tuoi rimproveri ci mancano tantissimo.

Auguroni dai tuoi amici del Sottovento al porto Turistico che in questa foto ti stanno ascoltando metaforicamente.