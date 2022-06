Addio Beniamino

TERMOLI. Sale in cielo, a 82 anni, Beniamino Russo.

«Credevamo che anche questa volta ci avresti sorpreso e ti avremmo potuto riportare a casa ed invece hai deciso di mollare. Sappiamo che hai combattuto come un guerriero, con tutta la forza e tenacia che ti ha reso unico. Sei andato via ma in realtà non ti abbiamo perduto. La tua gioia ed il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità. Grazie per ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni presenza. Continueremo a viverti ogni giorno nei nostri ricordi. Riposa in pace nostro guerriero!»

La compagna Maria ed i figli Vincenzo, Valeria, Doriana e Rino.