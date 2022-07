Ciao nonno Filippo

TERMOLI. Si è spento all'ospedale Cardarelli di Campobasso il signor Filippo Travaglini, qui ritratto mentre suonava la fisarmonica, aveva 77 anni.

A ricordarlo il nipote Filippo, che si chiama come il nonno, sintomo di legame davvero profondo.

«Ciao nonno, sono tuo nipote Filippo, ieri ti sei arreso anche tu al destino, tu che sembravi indistruttibile, tu che per noi eri una roccia scalfita dalle tempeste, tu che nonostante la tua dura tempra in fondo avevi un cuore dedicato ad ogni parte della famiglia, tu ti sei spento. Non sei riuscito a reagire a tutti i tuoi mali. Nonostante abbia supportato e sopportato una numerosa famiglia senza mai mostrare le tue debolezze, tu che eri sempre presente con i tuoi nipoti ma così con tutti, che in silenzio esultavi ad ogni nostro traguardo, tu che eri sempre pronto e disponibile per tutti noi, tu che hai dato la tua vita per costruire un futuro con la donna che amavi, tu che ci stringevi tutti quando venivamo da te, che avevi sempre uno sguardo per ognuno di noi, tu che avevi sempre un consiglio e che hai colmato le assenze di chi ci ha lasciati. Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di viverti al 100% chi in queste ultime settimane ha sofferto con te nel vederti star male, e sentirsi inerme nell'aiutarti è stata la più brutta delle sensazioni provate. Inchiodato alla realtà e all'inevitabile fine che tutti dobbiamo prima o poi affrontare, tu ormai privo di forze, nonostante fossi

sempre forte sei arrivato stanco alla tua fine, stanco forse anche della vita che negli ultimi anni ti ha messo a dura prova nonostante sapessimo che stavi x andar via abbiamo comunque sperato in un'ultima tua parola. Adesso la casa non profuma più dei nonni, adesso la casa è vuota senza la tua voce. Adesso sì che dovremo abituarci alla tua assenza. Ma noi ti vivremo nei ricordi nonno, tu adesso fai un giro per il paradiso, vedrai che per strada incontrerai le persone a te care e ogni tanto rivolgi lo sguardo su di noi che da quaggiù continueremo a ricordarti. Perché nonno nemmeno la morte può cancellare le nostre vite trascorse con te. Niente potrà lavar via il ricordo di che persona eri, l'uomo che sei stato per noi. Riposa in pace nonno, Riposa in pace grande uomo, e non dimenticare che ti vorremo sempre bene♥️».

Il feretro è stato ricomposto alla casa funeraria Bavota, a Termoli, dove domani alle 16.30 saranno celebrati i suoi funerali, alle 16.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Galleria fotografica