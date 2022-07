Primeggia nel concorso alla Farnesina, «Grande orgoglio per la nostra città»

APRICENA. Alcuni giorni fa l'ingegnere Giannantonio Palmieri, laureando in Ingegneria Informatica presso l’Università di Tor Vergata in Roma, ha ricevuto una pergamena dal nostro Sindaco, Ingegner Antonio Potenza, in segno di stima ed orgoglio per essersi classificato al primo posto al Concorso per esami a Collaboratore Tecnico per i Servizi di Informatica, Telecomunicazioni e Cifra al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il nostro sindaco e l’assessorato alla Bellezza, Insegnanti Anna Maria Torelli e Carla Antonacci, hanno affermato: “Vogliamo ringraziare il signor Giannantonio Palmieri per l’impegno dimostrato e il risultato conseguito, fonte di grande orgoglio per la nostra Città”.

Il sindaco, ingegner Antonio Potenza, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, rivolge a Giannantonio i migliori auguri per questo successo e per tutti quelli che verranno.

