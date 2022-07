"Fabrizio sarai sempre con noi"

TERMOLI. Permettetemi di esprimere tutto il dolore mio e della mia famiglia per un ragazzo che sono sicuro resterà per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto. Fabrizio Caputo, ancora riesco a parlarne al passato, era un ragazzo solare, un imprenditore che a soli 30 anni portava avanti un'attività importante a Termoli che dà lavoro a tanti dipendenti, tutti amici. Un ragazzo che amava l'amicizia e che si era perfettamente integrato nella comunità termolese anche con iniziative sociali e benefiche. Mio figlio oltre che amico è stato un suo dipendente e ora non sappiamo darci pace per questo ragazzo dall'animo gentile e sempre disponibile. Non riesco nemmeno a immaginare il dolore di Michele e Antonietta che con tanti sacrifici si sono spostati dalla Basilicata qui a Termoli per quel ragazzo che aveva tutte le caratteristiche dell'imprenditore di successo, come del resto aveva già ampiamente dimostrato. Quella strada maledetta ci ha strappato un figlio bravo, buono ed intelligente, sempre cordiale e disponibile con i clienti della sua attività e, come dice la zia, un vero gioiello. Fabrizio sarai sempre con noi e nelle nostre preghiere e se puoi da lassù dai la forza a mamma e papà per superare questo immenso dolore. Ricordi quando ti vedevamo con mio figlio Matteo, mia moglie vi diceva sempre sembrate due fratelli. E ti assicuro che Matteo ha perso un fratello.

Ti vogliamo bene e non ti dimenticheremo mai.

Un bacio grande figlio nostro e di tutta Termoli.





Giancarlo Granito e famiglia.