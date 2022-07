Adolfo, un artista poliedrico

LARINO. Sgomento a Larino per la scomparsa prematura dell’artista larinese Adolfo Stinziani, che avrebbe compiuto 53 anni il prossimo ottobre. Adolfo si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì nel reparto di rianimazione del San Timoteo dove era stato ricoverato ai primi di giugno.

Ha dedicato numerosi interventi e reportage a Larino e alle sue bellezze, agli artisti di tutto il Molise, che tanta poesia ha seminato su questa terra, ha lasciato questo mondo, dove purtroppo a volte proprio gli artisti compiono passi che tanti non comprendono ma fanno parte del loro essere, come dire, sui generis. Geni compresi, e molte volte incompresi che lasciano vuoti immensi, lasciano percorsi di emozioni che solo la loro grande sensibilità sapeva percorrere, sapeva amare fino in fondo. A ricordarlo è stata Graziella Vizzarri:

«La notizia si è abbattuta sulla nostra comunità in maniera impetuosa, ci ha sconvolti. Ci lascia un amico, un’artista poliedrico, innamorato della sua Larino e con il cuore sensibile che ritroviamo nei suoi scritti. Un poeta dall’animo tormentato, un’esteta peculiare nel suo narrare le bellezze del nostro territorio e degli artisti molisani sulla testata locale. Un’artista contemporaneo, autodidatta, che si è sperimentato crescendo nei vari ambiti.

Adolfo sapeva guardare ed onorare l’arte nelle sue sfaccettature più intrinseche, e sapeva cogliere l’animo di chi gli stava di fronte, a volte entrandoci in conflitto, anche quello era una forma di ricerca del contatto umano. I suoi versi narrano molto del suo vissuto, del suo modo di essere, sempre alla ricerca di quel qualcosa che potesse nutrire i vuoti del cuore. Abbiamo parlato molto della presentazione di “Percorsi”, sua ultima opera, tanto da metterlo in calendario poco meno di un anno fa, ma Adolfo, improvvisamente poco prima della presentazione ha annullato l’evento. Credo che “Percorsi” lo rappresenti tantissimo e vada divulgato per onorare la memoria di Adolfo.

La sua poesia dedicata a Larino e deposta all’ingresso del Palazzo Ducale, sede del Comune, opera condivisa con l’amica Valeria Vitulli, riporta molto bene l’espressione collettiva dell’amore per la nostra città di Larino. Adesso avrà un valore decisamente più significativo Adolfo, quei versi li comprenderemo con un altro peso. La tua arte la vedremo con altri occhi, e ti chiediamo scusa se non sempre siamo riusciti a comprendere il tuo animo. La nostra comunità avverte già il senso di vuoto, quello dell’impoverimento umano e culturale. Buon viaggio Adolfo verso mondi inesplorati, quell’aldilà di cui parlavamo di tanto in tanto. Personalmente non mi è facile accettare la dipartita di un amico, ma so che continuerai con il tuo “fare” laborioso a produrre capolavori».

I funerali hanno luogo oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie.